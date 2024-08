Pośpiech nie popłaca Data publikacji 15.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z grupy SPEED zajmują się ograniczaniem zapędów najniebezpieczniejszych piratów drogowych, którzy lekceważąc obowiązujące ograniczenia prędkości, stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Tym razem katowiccy policjanci zatrzymali kierującego, który przekroczył dopuszczalny limit prędkości aż o 64 km/h.

Katowiccy policjanci podczas patrolowania drogi krajowej numer 86, zauważyli zbyt szybko jadący samochód osobowy. Po chwili policyjny wideorejestrator wykazał, że mężczyzna poruszał się z prędkością 164 km/h w obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 100 km/h .



23-letni kierujący mieszkaniec Tychów przekroczył dopuszczalny limit prędkość aż o 64 km/h , ale to nie jedyne wykroczenie, które popełnił.

W czasie jazdy korzystał z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania go w ręce oraz nie stosował się do obowiązku jazdy prawostronnej. Sprawę skierowano do sądu, a mężczyzna otrzymał 32 punkty karne.

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Nieprzypadkowo w rejonach skrzyżowań, przejść dla pieszych czy innych miejsc, z których korzystają zarówno zmotoryzowani, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego, często wprowadzone są ograniczenia prędkości. Jednym z zadań policjantów ruchu drogowego jest kontrola przestrzegania przepisów właśnie tam.

( KWP Katowice/al)

Film 35-827930.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 35-827930.mp4 (format mp4 - rozmiar 7.57 MB)