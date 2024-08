Zaczęło się od przekroczenia prędkości... Powrót Drukuj Poszukiwany 45-latek wpadł w ręce policjantów z lublinieckiej drogówki po tym, jak przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli okazało się, że kierował pomimo braku uprawnień, a pojazd nie posiadał aktualnego przeglądu ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W miejscowości Piasek na ul. Wolności policjanci z lublinieckiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód marki Peugeot, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 60 km/h w obszarze zabudowanym. W trakcie kontroli okazało się, że 45-letni mieszkaniec Częstochowy jest osobą poszukiwaną przez Prokuraturę Rejonową Częstochowa Północ. To jednak nie koniec listy przewinień 45-latka, który nie posiadał także uprawnień do kierowania pojazdami, a peugeot, którym jechał, nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych.



43-latek trafił do policyjnego aresztu i teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.



Przypominamy!



Kara za kierowanie samochodem bez prawa jazdy może wynosić od 1500 do nawet 30 tys. zł .



Każdy kierowca, który przekroczy prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym, musi liczyć się z utratą prawa jazdy na trzy miesiące. To kara niezależna od pozostałych obciążeń: mandatu i punktów karnych.



Za brak obowiązkowego ubezpieczenia zatrzymywany jest dowód rejestracyjny i kierowany wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.



Od 1 lipca 2024 roku, kara w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni dla samochodów osobowych wynosi nawet 8,6 tys. zł .