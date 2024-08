Trzykrotnie uszkodził krzyż i figurkę Matki Boskiej - zatrzymali go kryminalni Data publikacji 16.08.2024 Powrót Drukuj Trzykrotnie uszkodził krzyż i zniszczył figurkę Matki Boskiej. Zatrzymali go kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. 41-latek usłyszał 4 zarzuty i teraz ma prokuratorski zakaz zbliżania się do symboli i miejsc kultu religijnego. To nie pierwszy jego taki występek. Za obrazę uczuć religijnych był już zatrzymywany na początku tego roku. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec lipca do policjantów wpłynęło zgłoszenie, że w Kościukach została uszkodzona figura Matki Boskiej. Miała oderwane dłonie, dziury w głowie i uszkodzoną twarz. Po kilku tygodniach wpłynęło podobne zawiadomienie. Zgłaszający zauważył uszkodzony betonowy krzyż, cokół i pocięty drewniany krzyż i figurę Jezusa. Jak ustalili policjanci nie był to pierwszy raz.

Kilka dni wcześniej ten sam mężczyzna zauważył przewrócony krzyż i cokół. Pocięta była też figurka Jezusa. Mieszkaniec pobliskiej miejscowości naprawił uszkodzenia. Trzy dni później ponownie zauważył zniszczony krzyż. Wtedy zgłosił sprawę policjantom. Pracujący nad sprawą śledczy ustalili tożsamość sprawcy wszystkich zdarzeń i zatrzymali go w jego mieszkaniu. Okazał się nim 41-letni białostoczanin. Mężczyzna nie był zdziwiony, że przyszli po niego funkcjonariusze z wydziału kryminalnego białostockiej komendy miejskiej. Usłyszał cztery zarzuty dotyczące publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku przychylił się w całości do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Białostoczanin będzie teraz musiał dwa razy w tygodniu meldować się w jednostce policji. Ma również zakaz zbliżania się do symboli i miejsc kultu religijnego.

To nie pierwszy jego taki występek. Na początku tego roku policjanci zatrzymali 41-latka, gdy w kościele rozkładał kartki z obraźliwymi napisami. Informację o takim zachowaniu mężczyzny funkcjonariusze dostali od proboszcza parafii archikatedralnej. Wynikało z nich, że od początku roku w kościele ktoś obraża uczucia religijne osób, a także znieważa przedmioty czci religijnej i miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Sprawca przed mszą rozkładał na ławkach, ambonie i na ołtarzu kartki z bluźnierczymi napisami. Świadkowie widzieli, jak pluł na krzyż oraz rzucał na ziemię mszał. Po zgłoszeniu mundurowi jeszcze tego samego dnia zatrzymali go na gorącym uczynku. Również wtedy usłyszał zarzuty.