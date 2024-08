Dwa areszty za przeszło 3 tony krajanki tytoniu

Data publikacji 16.08.2024 Powrót Drukuj

Funkcjonariusze z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą toruńskiej komendy w gospodarstwie rolnym w Bierzgłowie zabezpieczyli całą linię służącą do przygotowywania krajanki tytoniowej i przeszło 3 tony nielegalnego tytoniu. Policjanci zatrzymali do sprawy dwóch obcokrajowców, którzy trafili już na 3 miesiące do aresztu. Należności Skarbu Państwa zostały narażone na stratę w kwocie ponad 3 milionów złotych.