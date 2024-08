Nietrzeźwy 38-latek zakończył swoją jazdę dzięki zdecydowanej reakcji policjanta po służbie Data publikacji 16.08.2024 Powrót Drukuj Policjant w czasie wolnym od służby ujął pijanego kierowcę bmw. 38-letni mieszkaniec Łodzi miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Twierdził, że wypił tylko jedno piwo.

We wtorek, 13 sierpnia 2024 roku po godzinie 19.00 policjant z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi jadąc swoim prywatnym samochodem ulicą Małachowskiego zauważył pojazd bmw, którego kierujący ewidentnie nie trzymał toru jazdy. Gdy dojechał do ronda przy ulicy Niciarnianej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na krawężniki po jednej i drugiej stronie drogi. Upewniło to funkcjonariusza, że kierujący jest nietrzeźwy. Ruszył za nim. Kiedy kierowca bmw skręcił w boczną uliczkę i zatrzymał się, policjant podbiegł do niego. Przedstawił się i zabrał kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę. Od razu wyczuł silną woń alkoholu od mężczyzny. Kierowca bmw początkowo zaprzeczał, że pił. Później przyznał się do spożycia jednego piwa. Policjant widząc w jakim jest stanie, nie uwierzył mężczyźnie. Zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił o swojej interwencji dyspozytora. Na miejsce przyjechał patrol, który przebadał kierującego bmw. Okazało się, że 38-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za jazdę w takim stanie grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Łodzi / sc)

