Skuter uległ awarii, jednostka zaczęła tonąć. Wycieńczonemu sternikowi i pasażerce pomogli policyjni wodniacy Data publikacji 16.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku pomogli małżeństwu z Białegostoku. Ich skuter uległ awarii i prawie zatonął, a kobieta i jej mąż od kilkudziesięciu minut znajdowali się w wodzie, czekając na pomoc. Policjanci podjęli 55-latków z wody. Małżeństwo było wycieńczone, ale na szczęście nie wymagało hospitalizacji. Dzięki pomocy policjantów trafili bezpiecznie na brzeg.

„Dzień dobry, chcielibyśmy serdecznie podziękować policji za przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej podjęcie dwóch osób z wody, które spadły do wody ze skutera. Skuter uległ nagle awarii i zaczął się topić, a my znaleźliśmy się w wodzie. Po zatelefonowaniu na 112 policja przyjechała szybko i sprawnie udzieliła nam pomocy. Funkcjonariusze dodatkowo pomogli odholować skuter do brzegu”. To treść maila od małżeństwa z Białegostoku, którym pomocy udzielili policyjni wodniacy z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku.

Policjanci podczas kontroli kierowcy skutera wodnego, na wysokości Babich Dołów otrzymali informację, o tym, że pomiędzy Mechelinkami a Rewą potrzebna jest ich pomoc. Zgłoszenie dotyczyło tonącego skutera wodnego.

Policjanci natychmiast zakończyli interwencję i popłynęli w kierunku Rewy. W pewnym momencie zauważyli dryfujący, w połowie zatopiony już skuter, którego kurczowo trzymał się mężczyzna. Kilkanaście metrów dalej zauważyli wycieńczoną kobietę, która utrzymywała się na wodzie dzięki pomocy świadka zdarzenia, który zauważył niebezpieczną sytuację i podpłynął na swoim skuterze do kobiety. Policjanci rzucili małżeństwu koło ratunkowe. Na miejsce dopłynęli również ratownicy SAR-u i wspólnie z policjantami podjęli osoby z wody.

W rozmowie z mężczyzną policjanci ustalili, że jego skuter uległ awarii, a przez to jednostka zaczęła nabierać wody i się zatapiała.

Policjanci zaopiekowali się małżeństwem i bezpiecznie razem z nimi dopłynęli do brzegu. Do brzegu policjanci doholowali również ich skuter.

O jakich zasadach należy pamiętać podczas jazdy skuterem wodnym?

Zanim wsiądziesz na skuter wodny, przekonaj się, że przeszedłeś odpowiednie szkolenie i masz wymagane uprawnienia do prowadzenia skutera wodnego.

Znajomość zasad bezpieczeństwa jest kluczowa.

Zawsze noś kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną podczas jazdy na skuterze wodnym. To podstawowe wyposażenie ochronne i może uratować życie w razie wypadku.

Upewnij się, że skuter wodny jest sprawny i wszystkie systemy działają poprawnie.

Sprawdź poziom paliwa, układ chłodzenia i elektronikę.

Przestrzegaj ograniczeń prędkości określonych na danym obszarze wodnym.

Zachęcamy, aby planować swoją trasę i unikać miejsc, gdzie znajdują się inni pływacy lub jednostki pływające.

Zachowaj bezpieczny odstęp od innych uczestników ruchu na wodzie.

Rozpoznawaj i przestrzegaj znaków nawigacyjnych na wodzie, takich jak znaki zakazujące pływania w określonych obszarach.

Zwracaj uwagę na sygnały dźwiękowe i świetlne innych jednostek na wodzie.

Nigdy nie prowadź skutera wodnego pod wpływem alkoholu ani narkotyków. To obniża twoje zdolności i zwiększa ryzyko wypadku.

Podczas wykonywania rekreacyjnych aktywności na skuterze wodnym bądź wyjątkowo ostrożny i zawsze upewnij się, że woda jest odpowiednio głęboka.