Żyrardowscy policjanci uratowali życie 32-latka Data publikacji 16.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z żyrardowskiej patrolówki uratowali życie 32-latka, który uderzył ręką w szybę doznając obrażeń przedramienia. Policjanci zatamowali krwotok i przekazali poszkodowanego ratownikom medycznym. Po zdarzeniu policjanci otrzymali podziękowania od rodziny za wzorową interwencję i profesjonalizm.

W czwartkowy wieczór (15 sierpnia) st. post. Weronika Wójcik oraz st. post. Arkadiusz Mazurowski z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie otrzymali zgłoszenie, że 32-latek krwawi z ręki po uderzeniu w szybę. Policjanci przyjechali na miejsce jako pierwsi. Wiedzieli, że liczy się każda sekunda i od razu przystąpili do działania. Udzielili pierwszej pomocy i zatamowali krwotok. Stan mężczyzny dalej był poważny i do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego monitorowali funkcje życiowe poszkodowanego. Jak później tłumaczył poszkodowany, przewrócił się i uderzył ręką w szybę. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce, zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie została mu udzielona dalsza fachowa pomoc.

Gdyby nie szybka i profesjonalna pomoc, której udzielili żyrardowscy policjanci, wypadek mógłby zakończyć się tragicznie. Po zakończonej interwencji policjanci otrzymali podziękowania od rodziny poszkodowanego, którzy wyrazili wdzięczność na wzorowo przeprowadzoną interwencję i profesjonalizm podczas zdarzenia.

Naszym priorytetem jest pomoc społeczeństwu. Bardzo dziękujemy za słowa uznania. Jest nam niezmiernie miło, jeśli ktoś doceni pracę policjantów, a w szczególności, jeśli poświeci swój czas, aby napisać kilka miłych słów. To zawsze wywołuje uśmiech na twarzach funkcjonariuszy, pokazuje, że mieszkańcy doceniają ich starania, a przełożonym daje sygnał, że ich podwładni dobrze wypełniają swoje obowiązki, niosąc pomoc innym.