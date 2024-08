Wdzięczność dla policjantów wyrazona w liście Data publikacji 19.08.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wpłynął list z podziękowaniami dla dwóch funkcjonariuszy wydziału kryminalnego, którzy widząc człowieka w potrzebie, natychmiast mu pomogli.

Zakres działań, jakie codziennie podejmują policjanci, jest bardzo szeroki. Dbanie o porządek publiczny, zapobieganie przestępstwom i ściganie sprawców to jedne z głównych zadań funkcjonariuszy. Jednak wielokrotnie lubuscy stróże prawa angażują się nawet bardziej, niż wymaga tego od nich służba. Poświęcają swój prywatny czas czy też w inny sposób wspomagają osoby potrzebujące.

Podobnie był w ubiegłym tygodniu, gdy zielonogórscy policjanci z Wydziału Kryminalnego prowadzili na terenie jednego ze szpitali czynności do sprawy zaginięcia. Nagle na środku drogi zobaczyli starszego mężczyznę, który wyglądał na zdezorientowanego i osłabionego. Policjanci zatrzymali się, zapytali, czy co się stało. Okazało się, że mężczyzna wyszedł ze szpitala i chciał wrócić do domu. Zadzwonił do swojej córki, która miała mu wezwać taksówkę. Nikt jednak nie podjechał. Policjanci skontaktowali się z córką starszego pana. Ustalili miejsce, gdzie podjedzie transport, a następnie odprowadzili mężczyznę i poczekali z nim, aż bezpiecznie wsiądzie do samochodu. Sami policjanci podkreślają, że nie zrobili nic wielkiego i zachowali się tak, jak powinien każdy, kto widzi osobę w potrzebie.

Empatia i życzliwe podejście do drugiego człowieka zielonogórskich kryminalnych to kolejny z wielu przykładów na to, że funkcjonariusze nie oczekują specjalnych podziękowań za swoją służbę. Niemniej jednak jest bardzo miło, kiedy ktoś doceni i zauważy pracę policjantów, a szczególnie gdy poświęci swój czas, żeby napisać kilka miłych słów. To zawsze powoduje uśmiech na twarzach policjantów i pokazuje, że obywatele doceniają ich starania. Natomiast przełożonym daje sygnał, że ich podwładni dobrze wypełniają swoje zadania, niosąc pomoc i wsparcie.