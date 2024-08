Grzybobranie zakończone w bagnie Data publikacji 20.08.2024 Powrót Drukuj Wczoraj skarżyscy policjanci odnaleźli zaginionego w lesie 83-latka. Mieszkaniec gminy Bliżyn wybrał się na grzyby i utknął w lesie. W bagnistym terenie zgubił buty i kluczył po zaroślach. Na szczęście miał ze sobą naładowany telefon komórkowy, co ułatwiło mundurowym poszukiwania. Wycieńczony wędrówką trafił pod opiekę medyków, a po badaniach szczęśliwie wrócił do domu.

Codziennie w mediach społecznościowych zauważyć można zdjęcia użytkowników z koszami wypełnionymi grzybami. Sierpniowy wysyp borowików trwa. Trzeba jednak pamiętać, że kalosze, scyzoryk i koszyk to nie wszystko, co powinniśmy zabierać ze sobą do lasu. Dobrze naładowany telefon powinien byś podstawowym elementem wyprawy na grzybobranie.

Przekonał się o tym 83-latek, który wczoraj zagubił się leśnych ostępach. Przed południem do skarżyskiej komendy dodzwoniła się zaniepokojona żona seniora. Powiadomiła, że mąż wyszedł rano na grzyby i zagubił się w lesie. Zadzwonił do niej i oznajmił, że nie jest w stanie odnaleźć drogi do domu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna na co dzień leczy się kardiologicznie. Policjanci natychmiast ruszyli na pomoc. Akcję poszukiwawczą koordynowali dyżurni jednostki nawiązując kontakt z zaginionym za pomocą telefonu, który na szczęście miał dobrze naładowany. Potem rozmawiali z nim szukający go funkcjonariusze. Z relacji zaginionego wynikało, że znajduje się w kompleksie leśnym pomiędzy Ubyszowem a Majdowem w powiecie szydłowieckim. Zbierał grzyby w okolicy źródeł rzeki Bernatka. Potem jednak się zgubił. Wszedł w podmokły teren i do pasa utknął w bagnie. Na szczęście stracił tylko buty i udało mu się wydostać z mokradeł. Nie miał jednak siły na dalszą wędrówkę. Stróże prawa używali sygnałów dźwiękowych i nawoływali mężczyznę. W pewnym momencie 83-latek usłyszał głosy poszukiwaczy i odpowiedział na wezwanie. Policjanci ruszyli w kierunku jego głosu. Kiedy do niego dotarli zastali seniora siedzącego na ziemi. Miał liczne otarcia naskórka i był wycieńczony. Został zbadany przez medyków, a następnie trafił do domu.

Jak co roku apelujemy o rozwagę i ostrożność podczas pobytu w lesie.

Pamiętajmy!

Zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy, aby móc wezwać pomoc.

Nie pozwalajmy osobom starszym z zanikami pamięci, schorowanym na samotne wycieczki do lasu. Taka wyprawa może zakończyć się dla nich tragicznie.

Rozważmy możliwość zakupu opasek na rękę bądź zegarków z modułem GPS. W razie zaginięcia taki gadżet ułatwi zlokalizowanie poszukiwanego.

Wybierajmy się do lasu najlepiej z drugą osobą, abyśmy w razie jakiegokolwiek wypadku mogli liczyć na jej pomoc.

Gdy już stracimy orientację w terenie obserwujmy przyrodę wokół nas, co pomoże w określeniu kierunków. Mech porasta północne strony pni drzew, mrowiska są bardziej łagodne od strony południowej, a najlepszym drogowskazem jest słońce.

Informujmy najbliższą rodzinę, w którą część lasu się udajemy i o naszej przypuszczalnej godzinie powrotu do domu. Takie informacje przekazane przez zgłaszającego o zaginięciu osoby posłużą policji do właściwego zorganizowania i zadysponowania posiadanych środków technicznych i osobowych.