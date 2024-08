Policyjny konwój na lotnisko w Goleniowie - na pacjenta z Polski czekało nowe serce Data publikacji 20.08.2024 Powrót Drukuj Z jednego ze szczecińskich szpitali policjanci ruchu drogowego pilotowali transport medyczny z organem na lotnisko w Goleniowie, aby medycy mogli podjąć walkę o życie i zdrowie pacjenta czekającego na nowe serce. W ubiegłym tygodniu działało się wiele - od doskonałej koordynacji działań przed dyżurnych Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej, poprzez pomoc funkcjonariuszy z drogówki, którzy przeprowadzili pilotaż transportu serca na lotnisko w Goleniowie, skąd wojskowy helikopter wyleciał do jednego ze szpitali w Polsce.

To był ważny dzień dla wielu osób: lekarzy, policjantów, a przede wszystkim dla pacjenta oczekującego na pilny przeszczep serca. Do policjantów z ruchu drogowego około godziny 12.00 zadzwonił koordynator ds . transplantologii z informacją, iż z jednego ze szczecińskich szpitali wyruszy niebawem transport medyczny z sercem dla pacjenta w północno-zachodniej części Polski. Konieczny był pilotaż, aby organ jak najszybciej trafił na lotnisko w Goleniowie, skąd wyruszy wojskowym helikopterem do szpitala.

Mundurowi poinformowali dyżurnego KMP w Szczecinie i błyskawicznie podjęli pilotaż karetki w kierunku goleniowskiego lotniska. Niesprzyjające warunki drogowe oraz ograniczenie czasowe wymagały od nich ogromnego wysiłku i koncentracji. Dzięki sprawnej koordynacji działań i zaangażowaniu wielu osób, pilotaż z organem dotarł na miejsce bez przeszkód.

Jest to bowiem trasa o dużym natężeniu ruchu, szczególnie w okresie wakacyjnym, prowadzi bowiem do miejscowości nadmorskich. Kierowcy na trasie spisali się wzorowo. Utworzyli korytarz życia, dzięki czemu medycy dotarli na lotnisko szybko i bezpiecznie, a helikopter wyruszył w trasę.

Wszyscy policjanci biorący udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, zarówno dyżurni, jak i ci, którzy zadbali o płynność przejazdu, mogą mieć satysfakcję, że pokazali co znaczą słowa „Pomagamy i Chronimy”. Pacjent, który otrzymał nowe serce czuje się dobrze.