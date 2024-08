Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę z sądowym zakazem Data publikacji 20.08.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz z Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu będąc po służbie zauważył kierowcę pod wpływem alkoholu. Policjant udaremnił dalszą jazdę kierowcy, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, sądowy zakaz i spowodował kolizję drogową.

Będący po służbie policjant z Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wykazał się dużą czujnością oraz sprawnym działaniem. W poniedziałek, 19 sierpnia 2024 r. w miejscowości Wólka Twarogowa na terenie gminy Skaryszew zwrócił uwagę na pojazd marki VW, którego kierujący spowodował kolizję. Mężczyzna uderzył w ogrodzenie posesji i chciał odjechać. Policjant podejrzewał, że kierowca tego pojazdu jest nietrzeźwy i nie pomylił się.

Funkcjonariusz zabrał kierowcy kluczyki od pojazdu udaremniając tym samym dalszą jazdę i powiadomił o zdarzeniu dyżurnego radomskiej komendy.

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 63-latka i badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych grozi kara do lat 5.