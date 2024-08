Policjanci z Trzebiatowa odnaleźli zagubionego turystę z Gorzowa Wielkopolskiego

Sezon letni nad Bałtykiem to okres wytężonej pracy i służby dla Polskiej Policji. To czas, w którym szczególnie wybrzmiewa motto „Pomagamy i Chronimy”. Dla nas Policjantów największą satysfakcją jest niesienie pomocy, zadowolenie mieszkańców i turystów z naszej służby, co przejawia się w słowach uznania i podziękowaniach jakie otrzymujemy.