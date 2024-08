Webinarium CEDUR „Jak samodzielnie weryfikować oferty inwestycyjne. Okazja czy oszustwo – sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”

Data publikacji 21.08.2024

20 września 2024 roku od 10:00 do 13:15. odbędzie się bezpłatne webinarium (spotkanie online) skierowane do seniorów oraz ich opiekunów organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister do spraw Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.