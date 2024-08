Podziękowania za zatrzymanie po służbie

Data publikacji 21.08.2024

„Pomagamy i chronimy (…) to hasło nie jest obce Panu Łukaszowi. Wykazał się oddaniem dla swojej służby oraz dużym spokojem…” – to fragment podziękowań dla Naczelnika wydziału mienia, który w czasie wolnym od służby zatrzymał sklepową złodziejkę. Postawę funkcjonariusza doceniała kierowniczka sklepu. To już nie pierwsza reakcja tego policjanta po służbie na przestępstwo.