Policjanci uratowali życie Data publikacji 21.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci uratowali życie 75-latka, mężczyzna przewrócił się tak niefortunnie, że wbił sobie trzymany nóż w rękę, doznając obrażeń przedramienia. Policjanci zatamowali krwotok i przekazali poszkodowanego ratownikom medycznym.

Sierż. szt. Łukasz Mazur oraz post. Kamil Reichel z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu otrzymali od dyżurnego zgłoszenie, że 75-letni mężczyzna mocno krwawi z ręki po przewróceniu się.

Policjanci przyjechali na miejsce jako pierwsi. Wiedzieli, że liczy się każda sekunda i od razu przystąpili do działania. Udzielili pierwszej pomocy i zatamowali krwotok. Stan mężczyzny dalej był poważny i do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego monitorowali funkcje życiowe poszkodowanego.

W trakcie oczekiwania policjanci ustalili w rozmowie z poszkodowanym, że mężczyzna choruje na zaburzenia równowagi i leczy się neurologicznie. W tym dniu chciał przygotować sobie posiłek w kuchni, a gdy trzymał nóż w ręce, stracił równowagę, w wyniku czego przewrócił się i wbił sobie nóż w okolicę nadgarstka. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce, zabrali mężczyznę na do szpitala, gdzie została udzielona mu dalsza pomoc.



Gdyby nie szybkie i profesjonalne działanie policjantów, wypadek mógłby zakończyć się tragicznie dla seniora. Ta sytuacja potwierdza, że hasło „pomagamy i chronimy” przyświeca policjantom każdego dnia, a ratowanie życia i zdrowia, to ich najważniejsze zadanie.