Policjant w drodze na służbę zatrzymał poszukiwanego

Data publikacji 21.08.2024

Spostrzegawczość oraz szybka reakcja policjanta z komendy powiatowej w Lubaniu doprowadziła do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności. Ujęcia w drodze na służbę dokonał policjant w pociągu relacji Jelenia Góra – Görlitz. 60-latek trafi do zakładu karnego, w którym spędzi wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności za popełnione wykroczenia.