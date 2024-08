Podziękowanie dla policjanta z Komisariatu Policji Wrocław Krzyki za zaangażowanie i okazaną pomoc Data publikacji 21.08.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Krzyki wpłynęło podziękowanie dla policjanta pionu kryminalnego za jego profesjonalizm oraz zaangażowanie w sprawie zaginięcia dziecka. Mieszkaniec naszego miasta w swojej korespondencji podkreślił, że funkcjonariusz powinien być stawiany jako wzór i przykład. Cieszymy się, gdy praca policjantów spotyka się z uznaniem osób, wobec których wykonujemy swoje codzienne czynności.

Kryminalni to policjanci, którzy na co dzień zajmują się m.in. zadaniami o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Podczas swojej pracy zdobywają materiały, które prowadzą do ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstw. Swoją służbę pełnią za dnia, ale również w nocy. Zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, narkotykowej, samochodowej, przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, pseudokibicami oraz poszukiwaniem osób. Dobry kryminalny traktuje swoją pracę jak pasję – tak właśnie jest w przypadku funkcjonariusza, o którym piszemy.

Czasami sytuacje, które wydają nam się zupełnie naturalne, w odczuciu innych mogą być czymś wyjątkowym. Funkcjonariusze służą pomocą zawsze, gdy tylko mogą. Policjanci nie oczekując za to podziękowań, bo dobrze wiedzą, że na tym m.in. polega ich służba. Co nie znaczy, że słowa wdzięczności, jakie do nich trafiają, są dla nich obojętne. Szczególnie, gdy są to takie podziękowania, jak te napisane przez rodzica odnalezionego dziecka.

Jesteśmy dumni, że w szeregach polskiej policji mamay takich funkcjonariuszy.