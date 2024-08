Policjanci z Częstochowy udzielili pomocy turystom w Rewalu Data publikacji 22.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz Samodzielnego Pododdziału Policji Prewencji z Częstochowy pełnią służbę na terenie Gminy Rewal w ramach wsparcia zabezpieczenia sezony letniego. Do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach wpłynęły podziękowania dla częstochowskich policjantów, ze słowami wdzięczności za zaangażowanie i uprzejmość funkcjonariuszy.

Mundurowi z SPPP Częstochowa po raz kolejny pokazali, że nasze motto„Pomagamy i Chronimy” to nie tylko słowa. Potwierdzili to czynami, pomagając wypoczywającym na wybrzeżu Rewalskim małżeństwu uruchomić pojazd, co umożliwiło im szczęśliwy powrót do domu.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy mundurowi ze śląskiego garnizonu otrzymują podziękowania od turystów wypoczywających nad Bałtykiem. Kilka dni temu opisywalny na stronie Zachodniopomorskiej Policji sytuację, gdzie policjant z Częstochowy pełniący służbę w powiecie gryfickim dwukrotnie ocalił ludzkie życie.