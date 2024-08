Policjanci pomogli kobiecie, wymieniając niesprawne koło w aucie Data publikacji 22.08.2024 Powrót Drukuj Każdy dzień pracy w niebieskim mundurze jest inny. A jednym z podstawowych zadań Policji to niesienie pomocy społeczeństwu. Policjanci nie wiedzą co przyniesie dzień, Jednak zawsze przyświeca im jedna dewiza ,,pomagać i chronić”. Policjanci z ogniwa patrolowo – interwencyjnego w Słubicach pomogli kobiecie, która w trakcie jazdy przebiła oponę. Mundurowi założyli więc koło zapasowe i tym samym umożliwili jej dalszą podróż.

Każdy dzień w mundurze przynosi ze sobą nowe wyzwania. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Niektóre są proste i nie wymagają poświęcenia, a jedynie chwili czasu i chęci. Słubiccy policjanci kolejny już raz udowodnili, że niezależnie od charakteru zdarzenia chętnie pomagają mieszkańcom naszego powiatu.

Tak było tym razem, kiedy to podczas patrolowania miasta funkcjonariusze zauważyli stojący za skrzyżowaniem wyjazd ze Słubic w kierunku Kunowic pojazd, przy którym chodziła nerwowo starsza kobieta. Stróże prawa zatrzymali się żeby sprawdzić, czy nie jest potrzebna pomoc. Znajdująca się w pobliżu zaparkowanego auta kobieta była bardzo zdenerwowana, starała się wyjaśnić policjantom co się stało. Okazało się, że jadąc do Słubic w pewnym momencie pojazd zaczęło znosić na boki i ledwo udało jej się zjechać na pobocze. Cała sytuacja jak dodała bardzo ją przeraziła i nie wiedziała co ma dalej robić. Funkcjonariusze szybko zorientowali się, że 60-letnia kobieta złapała ,,gumę”.

Funkcjonariusze bez chwili namysłu pomogli przy wymianie koła. Podnieśli lewarkiem osobowego nissana i wymienili niesprawne koło na „zapasówkę”. Ponadto wskazali drogę do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego celem naprawy zepsutego koła.

Dzięki zaangażowaniu policjantów i chęci niesienia pomocy kobieta mogła już bezpiecznie ruszyć w dalszą podróż.