Dwoje policjantów po służbie zatrzymało 59-letniego cyklistę... Był tak pijany, że nie potrafił utrzymać równowagi na rowerze!

Data publikacji 22.08.2024

O sierż. szt. Łukaszu Chadacz, pisaliśmy przy w minionym tygodniu, gdy ten odbierał od Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Rafała Siczka nagrodę za jego bohaterską postawę w trakcie jednej z interwencji na terenie Wrocławia. Tym razem nasz kolega jadąc wraz z żoną, również policjantką, post. Anną Chadacz, jedną z wrocławskich ulic zauważyli rowerzystę, który miał ogromny problem z utrzymaniem równowagi oraz w miarę prostego toru jazdy. Gdy już zatrzymali mężczyznę i oboje podeszli do niego, to od razu poczuli przyczyną takiego zachowania – jak się później okazało, blisko 59-latek miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie!