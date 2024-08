Pijany z zakazem spowodował kolizję i był poszukiwany - zatrzymał go policjant w drodze na służbę! Data publikacji 22.08.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz jadący na nocną zmianę zatrzymał sprawcę zdarzenia drogowego. Jak się okazało była to już druga kolizja kompletnie pijanego mężczyzny, ponadto posiadał zakaz prowadzenia pojazdów, był poszukiwany listem gończym i najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.

O tym, że policjantem jest się także po służbie udowodnił 21 sierpnia 2024 roku st. post. Kamil Kwiatkowski – funkcjonariusz IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Jadąc na nocną służbę, w miejscowości Konary zauważył jak kierujący vw traci panowanie nad pojazdem i wjeżdża do przydrożnego rowu, po czym opuszcza pojazd i oddala się chwiejnym krokiem z miejsca zdarzenia. Policjant natychmiast podbiegł do mężczyzny i wyczuł od niego silną woń alkoholu z ust. Uniemożliwił mu dalszą ucieczkę, dzwoniąc jednocześnie do dyżurnego kutnowskiej policji.

Mundurowi po przybyciu na miejsce ustalili, że kierujący pojazdem vw tego samego dnia uczestniczył jeszcze w innym zdarzeniu drogowym w miejscowości Młogoszyn, z którego odjechał. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się również, że 42-letni obywatel Ukrainy posiada dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Jakby tego było mało badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu 42-latek usłyszy szereg zarzutów, m.in. prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, spowodowania dwóch kolizji drogowych, niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za te przestępstwa zapewne długo nie opuści więziennej celi. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy!

Nawet najmniejsza ilość spożytego alkoholu może wpłynąć negatywnie na zdolność kierowania pojazdem! Nikt nie jest w stanie ocenić wpływu alkoholu na swój organizm. Nie ma metody, która pozwalałaby określić ilość alkoholu, jaką można wypić, aby mieć pewność, że po kilku godzinach wsiadamy za kierownicę trzeźwi.

Od początku 2024 roku to już dwudziesty przypadek spowodowania zdarzenia drogowego przez nietrzeźwego kierującego. Od początku 2024 roku kutnowscy policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego aż 164 kierujących pod działaniem alkoholu!

Pamiętajmy, że wypity alkohol:

wydłuża czas naszej reakcji,

wpływa negatywnie na koordynację ruchów,

powoduje pogorszenie wzroku i ogranicza pole widzenia,

wywołuje błędną ocenę odległości i szybkości,

obniża naszą koncentrację,

powoduje błędną ocenę własnych możliwości.

Dlatego, jeśli piłeś alkohol — nie jedź!