Z pomocą przyszedł dzielnicowy

Data publikacji 22.08.2024

Zaniepokojona brakiem kontaktu z bratem kobieta, poprosiła ośrodek pomocy społecznej o sprawdzenie, co się stało. O wszystkim został powiadomiony dzielnicowy, który z pracownikiem socjalnym niezwłocznie udał się pod wskazany adres. Okazało się, że 65-latek leży na podłodze w mieszkaniu i nie może wstać o własnych siłach. Dzielnicowy udzielił pierwszej pomocy mężczyźnie i wezwał na miejsce pogotowie, które zabrało go do szpitala.