#pomagamyichronimy... Znów polała się policyjna krew Data publikacji 22.08.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj (22.08) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu została przeprowadzona czwarta w tym roku honorowa zbiórka krwi wśród mazowieckich policjantów i pracowników Policji. Tylko w ciągu kilku godzin zebrano ponad 7 litrów bezcennego płynu. Tym razem nasza zbiórka wspomoże Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Akcję organizują Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Każdego roku dla setek tysięcy ludzi jedynym ratunkiem życia jest transfuzja krwi lub jej składników. W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji. Oddana przez honorowych krwiodawców krew jest więc niezwykłym darem, bezcennym i niezastąpionym lekiem – nie można jej wyprodukować w sposób sztuczny. Jedynym źródłem pozyskiwania jej jest zdrowy człowiek – krwiodawca.

Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w Policji to służba dla społeczeństwa, dlatego też tak licznie odpowiedzieli na apel radomskiego centrum krwiodawstwa, bo jedynym źródłem tego bezcennego płynu są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Tylko w ciągu kilku godzin zebrano dzisiaj ponad 7 litrów krwi.

Tym razem nasza zbiórka trafi do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce, w którym leczone są dzieci z całego kraju.

Kolejne zbiórki krwi zaplanowano na 17 października i 19 grudnia.