Podziękowali bielskim policjantom Data publikacji 23.08.2024 Powrót Drukuj Płonęła stodoła z belami słomy i drewnem na opał. Funkcjonariusze ze strażakami po przybyciu na miejsce natychmiast ruszyli do gaszenia. Teraz na ręce komendanta wpłynęły podziękowania od seniorów za zaangażowanie policjantów podczas akcji gaśniczej.

Bielski dyżurny otrzymał zgłoszenie, że płonie stodoła z belami słomy i drzewem na opał. Policjanci natychmiast po przybyciu na miejsce ruszyli do działania. Pomogli strażakom zbudować linie do hydrantu łącząc węże i zabezpieczali miejsce, by przypadkowe osoby nie podchodziły.

Posesja w gminie Brańsk należała do dwójki seniorów, którzy na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim złożyli podziękowania dla sierżanta sztabowego Daniela Piasecznika i starszego posterunkowego Łukasza Otap. Byli wdzięczni za pełną poświecenia pracę podczas akcji gaśniczej oraz za słowa wsparcia w ciężkiej sytuacji.