Policjant lubińskiej komendy pomógł poszkodowanym w wypadku na autostradzie A4 Data publikacji 23.08.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Wydziału Sztab Policji lubińskiej komendy powiatowej pomógł rodzinie, która uległa wypadkowi i została zakleszczona w swoim pojeździe. Mundurowy w czasie wolnym od służby jechał w kierunku Wrocławia autostradą A4, gdy nagle stał się świadkiem poważnego zdarzenia drogowego. Policjant natychmiast ruszył z pomocą uwięzionym w aucie osobom, udowadniając, że „Pomagamy i chronimy” również poza służbą. Niestety oprócz policjanta, żaden z kierujących przejeżdżających tą trasą, nie zatrzymał się, aby pomóc poszkodowanym.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 22 sierpnia bieżącego roku, chwilę po godzinie 6:00 na autostradzie A4. Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w czasie wolnym od służby jechał w kierunku Wrocławia. W pewnym momencie zauważył, że bezpośrednio przed nim doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Reakcja policjanta była natychmiastowa – zabezpieczył miejsce zdarzenia i ruszył z pomocą poszkodowanym. Mundurowy szybko ocenił sytuację i widząc, że kierowca ciężarówki nie odniósł żadnych obrażeń, poprosił go o wezwanie służb ratunkowych, a sam przystąpił do udzielenia pomocy przedmedycznej zakleszczonym w osobówce osobom.

Kierujący opuścił samochód o własnych siłach, był w szoku i miał widoczne obrażenia twarzy. Policjant wykorzystał opatrunek, aby wstępnie opatrzyć rany mężczyzny, a następnie odprowadził go w bezpieczne miejsce i zajął się pasażerami. Na przednim siedzeniu znajdował się 14-letni syn kierującego. Chłopiec niestety był zakleszczony w aucie, miał rany cięte w okolicy oka. Mundurowy częściowo wyłamał drzwi od strony nastolatka i udzielił mu pomocy przedmedycznej, tamując krwawienie. Okrył go również kocem i uspokoił, gdyż małoletni cały czas się trząsł.

Na tylnym siedzeniu była mama 14-latka, która nie posiadała obrażeń zewnętrznych, jednak była w szoku i cała się trzęsła. Była również zakleszczona i nie mogła się wydostać z samochodu. Funkcjonariusz również siłowo wyłamał drzwi od strony kobiety, uspakajając ją i robiąc wywiad SAMPLE.

W trakcie udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym mundurowy widząc wzmożony ruch na autostradzie, poprosił kierowcę ciężarówki, żeby podał komunikat o zdarzeniu i utrudnieniach na drodze, aby służby ratunkowe mogły szybko dotrzeć na miejsce. Funkcjonariusz przez cały czas kontrolował funkcje życiowe kobiety i chłopca do czasu przyjazdu służb.

Przybyli na miejsce strażacy uwolnili poszkodowane osoby z auta. W związku z odniesionymi obrażeniami konieczne było przetransportowanie rodziców i 14-latka do szpitala.

Świadkiem takiego zdarzenia może być każdy z nas, dlatego nie bądźmy obojętni!

Być może w przyszłości to nasze życie będzie zależeć od tego, jak skutecznie i szybko zostanie udzielona nam pomoc.

W tym przypadku niestety funkcjonariusz był jedyną osobą, która się zatrzymała i udzieliła pomocy poszkodowanym.