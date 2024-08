Odwiedziny poszkodowanej w wypadku policjantki Dominiki Urban w murach grudziądzkiej komendy Data publikacji 23.08.2024 Powrót Drukuj Nasza Koleżanka Dominika Urban wybudziła się z blisko rocznej śpiączki i powoli wraca do zdrowia. Nadal jednak potrzebuje wiele motywacji i wsparcia, przede wszystkim finansowego. Przynosząca widoczne efekty rehabilitacja jest bardzo kosztowna, dlatego razem pomóżmy Jej w szybkim powrocie do samodzielności.

Wczoraj koleżanki i kolegów z grudziądzkiej komendy pierwszy raz po nieszczęśliwym wypadku sprzed 1,5 roku odwiedziła policjantka wydziału ruchu drogowego Dominika Urban. W takcie długiej i wyczerpującej drogi powrotu do samodzielności potrzebna jest motywacja do walki o zdrowie, dlatego spotkanie z policjantami, z którymi Dominika jeszcze niedawno sama pełniła służby na grudziądzkich drogach było chwilą przywołania miłych wspomnień i wsparcia jej w walce o powrót do pełni sił.

Dominika w listopadzie 2022 roku uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego doznała bardzo poważnych obrażeń. Przez blisko rok była w śpiączce. Ku radości wszystkich na szczęście wybudziła się, ale teraz potrzebuje stałej opieki i rehabilitacji. Powrót do zdrowia naszej Koleżanki wymaga nie tylko nakładu znacznych środków finansowych, ale przede wszystkim mnóstwa wytrwałości i optymizmu.

Wizyta w komendzie i spotkanie z Kierownictwem, koleżankami i kolegami po fachu dała Dominice wiele radości i motywacji w walce o powrót do pełni sił oraz samodzielności. Optymizmem napawa widok koleżanki, która poczyniła ogromne postępy w dotychczasowej rehabilitacji, jednak nadal potrzebuje wsparcia mentalnego oraz finansowego.

Prowadzona jest zbiórka pieniędzy, dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie tego szczytnego celu, jakim jest Jej zdrowie:

Zbiórka dla Dominiki

W imieniu Dominiki dziękujemy za każdą formę wsparcia!