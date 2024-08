Pamiętaj o zagrożeniach podczas wypoczynku nad wodą! Data publikacji 23.08.2024 Powrót Drukuj Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, a prognozowane wysokie temperatury, piękna pogoda oraz ostatnie dni wolnego czasu sprawiają, że bardzo chętnie planujemy odpoczynek nad wodą. Policjanci, w trosce o bezpieczeństwo, po raz kolejny przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonach rzek, stawów, basenów i kąpielisk. Pamiętajmy, że woda to zawsze żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

Niestety, od początku wakacji na terenie Polski utonęło 168 osób.

Policjanci nieustannie apelują o zachowanie szczególnej rozwagi podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą!

Jak pokazują dane statystyczne, najczęstszą przyczyną utonięć nadal jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji. Nawet jedno wypite piwo, szczególnie podczas dużych upałów, może okazać się przyczyną tragedii. Inne przyczyny utonięć to nadal brawura, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności lub, po prostu, ich brak, ale także korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych, wypadnięcie z łódek, jachtów, niekorzystanie ze środków ratunkowych i asekuracyjnych np. kapoków.

Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo i w największej mierze zależy ono od stosowania się do podstawowych zasad:

pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam gdzie jest ratownik wodny. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana - informują o tym znaki i tablice. Nie wolno także pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych,

zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz oraz stosuj się do uwag i zaleceń ratownika,

nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdyż może się to skończyć śmiercią lub kalectwem,

nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, ani też w takim stanie nie uprawiaj sportów wodnych,

kąpiąc się na kąpieliskach, zwracaj uwagę na osoby obok siebie, jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, zawiadom właściwe służby oraz inne osoby,

nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich,

nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku, ponieważ pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne,

gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni, wyjdź szybko z wody,

PAMIĘTAJ! NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI - będąc nad wodą z dziećmi, nie można pozostawiać ich bez nadzoru osób dorosłych, nawet, jeśli jest to staw lub basen na własnej posesji.

Zwiększymy także swoje bezpieczeństwo poprzez śledzenie aktualnych prognoz pogody, obserwowanie warunków w wodzie podczas żeglowania oraz poprzez stosowanie środków ratunkowych i asekuracyjnych, w tym założonych i poprawnie zapiętych kapoków, które chronią nas po wypadnięciu z łódek, jachtów czy kajaków.

Przypominamy, że na kąpieliskach określone zostały strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodziki w miejscach wykorzystywanych do kąpieli:

wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – oznaczone bojami (pławami) w kolorze białym,

strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – oznaczone bojami (pławami) w kolorze czerwonym,

strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – oznaczone bojami (pławami) w kolorze żółtym.

Pamiętajmy o numerach alarmowych:

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: dla telefonów komórkowych: 601 100 100

Nie pozwólmy, aby zbytnia beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich, ponieważ każda chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych.

(Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji / kc)