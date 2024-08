Oddaj krew dla Małgosi

Data publikacji 26.08.2024 Powrót Drukuj

Świętokrzyscy policjanci niejednokrotnie odpowiadali na apele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz poszczególnych osób, które pilnie potrzebowały krwi. Teraz to my zwracamy się z prośbą nie tylko do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli o honorowe oddawanie krwi dla naszej niebieskiej koleżanki. Asp. szt. Małgorzata Sałapa–Bazak, funkcjonariuszka Wydziału Prewencji KWP w Kielcach zmaga się z chorobą i pilnie potrzebuje niezastępowalnego leku!