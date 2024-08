W czasie wolnym od służby oddał krew i zatrzymał wielokrotnego sprawcę kradzieży paliwa Data publikacji 26.08.2024 Powrót Drukuj Do 5 lat odsiadki grozi 40-latkowi ze Żnina, który najpierw ukradł tablicę rejestracyjną od innego pojazdu, a następnie używając jej na swoim aucie kradł paliwo na stacjach benzynowych w Bydgoszczy i okolicach. Do jego zatrzymania doprowadził, będący w czasie wolnym od służby, sierżant sztabowy Bartosz Lewandowski z bydgoskiego Szwederowa, który po oddaniu krwi w centrum krwiodawstwa wracał do domu.

Policjant z komisariatu na bydgoskim Szwederowie sierżant sztabowy Bartosz Lewandowski jest honorowym dawcą krwi od kilkunastu lat. Oddał jej już 12 litrów otrzymując za to Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2 stopnia. W minioną środę (21.08.2024) był po raz kolejny przekazać ten cenny dar w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Choć to bezapelacyjnie jest godne uznania i szacunku, to jednak dopiero początek tej historii.

Tego dnia około 14:25 wracając do miejsca zamieszkania, będąc już po oddaniu krwi, zwrócił uwagę na zaparkowane przy ulicy Piotrowskiego osobowe audi. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że policjant kojarzył je ze spraw, które prowadzi. Dotyczą one kradzieży paliwa na stacjach na terenie naszego miasta i powiatu. Mając takie podejrzenia skontaktował się z dyżurnym komisariatu i przekazał te informacje, po czym prywatnym samochodem uniemożliwił kierującemu wyjazd z miejsca parkingowego. Następnie podszedł do niego i po przedstawieniu się oraz powodów zablokowania możliwości wyjazdu, dążył do ustalenia jak najwięcej szczegółów dotyczących auta i jego użytkowników. Niedługo później na miejsce przyjechał brat mężczyzny. Wówczas policjant nie miał już wątpliwości co do osoby, która dokonywała kradzieży paliwa na stacjach, posługując się przy tym skradzioną tablicą rejestracyjną nieprzypisaną do tego pojazdu. 40-letni mieszkaniec Żnina został zatrzymany i przewieziony do komisariatu na Szwederowie przez przybyły na miejsce patrol. Ponadto po sprawdzeniu jego danych personalnych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że jest osobą poszukiwaną nakazem doprowadzenia przez Prokuraturę Rejonową w Wągrowcu.

Policjanci udowodnili mu do tej pory dokonanie 7 kradzieży paliwa na stacjach paliw na terenie Bydgoszczy, Kowalewa oraz w Nakła nad Notecią. Kolejne zarzuty, które żninianin usłyszał dotyczą kradzieży tablicy rejestracyjnej i używania jej przy pojeździe, do którego nie była przypisana. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny potwierdza się stwierdzenie, że policjantem jest się również po służbie. Sierżant sztabowy Bartosz Lewandowski, będąc w czasie wolnym, wykazał się zaangażowaniem i profesjonalizmem doprowadzając do ustalenia i zatrzymania podejrzanego, który teraz odpowie za swoje czyny.