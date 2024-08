Czujność i profesjonalizm policjanta po służbie doprowadziła do zatrzymania kierującego po narkotykach i z narkotykami Data publikacji 26.08.2024 Powrót Drukuj Spostrzegawczość oraz szybka reakcja policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie doprowadziła do zatrzymania 22–latka. Funkcjonariusz będący w czasie wolnym od służby na jednej z ulic miasta zauważył jak kierujący Oplem uderzył w inny pojazd. Gdy podszedł bliżej okazało się, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Badanie narkotesterem wykazało, że 22–latek znajdował się pod działaniem amfetaminy. W pojeździe, którym poruszał się mieszkaniec Sławna, znajdowały się także narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Policjant będąc w czasie wolnym od służby poinformował dyżurnego, że na jednej z ulic miasta, kierujący Oplem uderzył w znajdujący się obok pojazd. Po tym, niemal natychmiast zasnął za kierownicą. Funkcjonariusz zdziwiony sytuacją podejrzewał, że kierujący autem może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Natychmiast zareagował i podjął czynności. Na miejsce został wezwany patrol, a przybyli funkcjonariusze zbadali 22–letniego mieszkańca miasta na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że był trzeźwy.

Z uwagi jednak na zachowanie mężczyzny policjanci zbadali go narkotesterem, który wykazał, że 22-latek znajdował się pod działaniem narkotyków. Ponadto w pojeździe mężczyzny policjanci ujawnili zawiniątko z białym proszkiem. Badanie potwierdziło, że była to amfetamina.

22–latek został zatrzymany został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych, a następnie trafił do policyjnej celi.

Wkrótce z mezczyną sławieńscy śledczy przeprowadzą czynności procesowe. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty za kierowanie pojazdem pod wpływem substancji odurzających za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz za posiadanie narkotyków.