Dzięki szybkiej reakcji policjantów uratowano mężczyznę Powrót Drukuj Dąbrowscy policjanci jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru kamienicy. Stróże prawa wydostali z mieszkania mężczyznę, który miał problemy z samodzielnym poruszaniem się. Dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa nie doszło do tragedii.

15 sierpnia 2024 r. około godziny 6.50, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej odebrał zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ulicy Limanowskiego.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy jako pierwsi zjawili się na miejscu pożaru. W rozmowie z obecnymi przed kamienicą mieszkańcami szybko ustalili, że w budynku ma znajdować się jeszcze starszy, schorowany mężczyzna.

Asp. szt. Andrzej Głębicki oraz mł.asp. Mateusz Komnata pomimo ognia i silnego zadymienia w budynku, narażając własne zdrowie i życie, natychmiast ruszyli mu na ratunek. We wskazanym mieszkaniu zastali 66-latka, którego sprawnie i szybko wynieśli na zewnątrz z uwagi na duże problemy z samodzielnym poruszaniem się mężczyzny.

Po chwili na miejsce przybyli strażacy i ratownicy medyczni, którzy dołączyli do akcji ratowniczej i przystąpili do gaszenia pożaru. Dzięki natychmiastowo przeprowadzonej akcji nikt nie doznał obrażeń i nie doszło do tragedii. Policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, będzie ustalała dokładne przyczyny powstania pożaru.

Pomagamy i chronimy. To hasło, które przyświeca policjantom każdego dnia służby. Często z narażaniem życia własnego ratują życie innych.