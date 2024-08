Zaginiony 93-latek odnaleziony. Leżał wycieńczony w polu kukurydzy Data publikacji 26.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci i strażacy prowadzili działania poszukiwacze za 93-letnim mieszkańcem powiatu ostrołęckiego, który zaginął. Mężczyzna był schorowany, cierpiał także na demencje. Na szczęście zaledwie po 3 godzinach w środku nocy senior został odnaleziony. Można powiedzieć, że pomoc przyszła w ostatniej chwili, ponieważ 93-latek był wycieńczony i zdezorientowany. Nie byłby w stanie sam wrócić do domu, ani wezwać pomocy. Jeśli mamy w domu osobę cierpiącą na zaniki pamięci warto wyposażyć ją np. w niedrogi zegarek z gps, który będzie pomocny w jej szybkim odnalezieniu.

W sobotę około godziny 22:30 do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia 93-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego na terenie gm. Czarnia. Zaniepokojona rodzina dodała w zgłoszeniu, że senior wymaga stałej opieki, nie jest w stanie do samodzielnej egzystencji oraz ma problemu z pamięcią.

Natychmiast rozpoczęły się działania poszukiwawcze. Policjanci i strażacy sprawdzali miejsca, do których zaginiony mógł się udać. Jednocześnie przeczesywano pobliskie pola i lasy.

Na szczęście po niespełna 3 godzinach trwania akcji poszukiwawczej funkcjonariusz straży pożarnej idący w tyralierze razem policjantami kwadrans po północy odnalazł zaginionego mężczyznę. Leżał on w polu kukurydzy prawie pół kilometra od domu, był wycieńczony, zdezorientowany. Sam nie byłby w stanie wrócić do domu.

W związku z powyższym do senior została wezwana karetka, która zabrała go do szpitala, na szczęście jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo.