Zarzut usiłowania pozbawienia życia dla 42-latka Data publikacji 26.08.2024

W sobotnie przedpołudnie kieleccy policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta. Jest on podejrzany o usiłowanie pozbawienia życia 38-latka. Poszkodowany trafił do szpitala, a agresor został zatrzymany w trakcie próby ucieczki. Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

W sobotę do dyżurnego kieleckiej komendy wpłynęło zgłoszenie, z treści którego wynikało, że w pobliżu jednego z marketów, znajdującego się na terenie osiedla KSM, mężczyzna został raniony w szyję ostrym narzędziem. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, a także funkcjonariuszy. Po przyjeździe okazało się, że poszkodowany to 38-letni kielczanin, który został przetransportowany do szpitala. Natomiast sprawca, zaraz po zdarzeniu uciekł z miejsca.

Jak się okazało, napastnik wsiadł do autobusu komunikacji miejskiej, w którym dzięki skutecznym działaniom policjantów został zatrzymany w przeciągu kilku minut. To 42-letni kielczanin, który znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,4 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna uciekając z miejsca zdarzenia, w okolicach sklepowego parkingu porzucił nóż, którym najprawdopodobniej ranił 38-latka. Narzędzie zostało odnalezione i zabezpieczone przez policjantów, którzy wykonywali czynności na miejscu tego zdarzenia.

Motywy działania 42-latka na ten moment nie są jasne, będzie to przedmiotem prowadzonego postępowania. To co jest pewne to fakt, że kielecki sąd w niedzielę zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec mężczyzny, który jest podejrzany o usiłowanie pozbawienia życia 38-latka.