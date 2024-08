Przedstawiciele dolnośląskiej Policji wzięli udział w obchodach 44. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Data publikacji 26.08.2024 Powrót Drukuj W niedzielę na terenie Wrocławia zorganizowane zostały obchody 44. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęły się na Cmentarzu Grabiszyńskim, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach poległych działaczy. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Następnie odbyła się msza święta i złożenie kwiatów pod tablicą Solidarności przy Centrum Historii "Zajezdnia". Wiązanki kwiatów złożyli m.inn. w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu jego zastępca insp. Krzysztof Kumaszka wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prezydialnego kom . Mariusz Modelski. Natomiast z ramienia Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu kwiaty złożył jego I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Oktawiusz Cieślik wraz z Naczelnik Wydziału Prewencji i Patrolowego nadkom. Joanna Cieciorko.