Efektem międzynarodowej współpracy było zatrzymanie poszukiwanego ENA Data publikacji 27.08.2024 Powrót Drukuj Dzięki współpracy i bieżącej wymianie informacji pomiędzy polskimi policjantami i funkcjonariuszami z Niemiec, udało się zatrzymać poszukiwanego, 33-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego. Mężczyzna ukrywał się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Wobec niego został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Początkiem sierpnia br., Punkt Kontaktowy ENFAST w Biurze Kryminalnym KGP - sieć współpracy policyjnej zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców, został poinformowany przez niemiecką Policję o możliwym pobycie na terenie RP, osoby poszukiwanej Europejskim Nakazem Doprowadzenia, za przestępstwo usiłowania zabójstwa. Z przekazanych informacji wynikało, że w maju br., poszukiwany wtargnął do jednego z mieszkań, a następnie przy użyciu noża zaatakował mężczyznę, po czym uciekł. Sprawcą tego przestępstwa był 33-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego.

Z uwagi na możliwość przebywania poszukiwanego na terenie województwa podkarpackiego, poszukiwania zostały zlecone podkarpackim „łowcom głów”. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie współpracując z Punktem Kontaktowym ENFAST w Biurze Kryminalnym KGP, który prowadził wymianę informacji z niemiecką Policją, natychmiast podjęli działania zmierzające do zatrzymania poszukiwanego.

W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze ustalili, że 33-latek, aby uniknąć zatrzymania często zmieniał miejsca, w których przebywał. Mimo to, determinacja podkarpackich poszukiwaczy doprowadziła do ustalenia jego aktualnego miejsca ukrywania się. Był to wynajęty domek letniskowy w Bieszczadach. W miniony wtorek, mieszkaniec powiatu krośnieńskiego został zatrzymany. Był zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.

Dzięki profesjonalnym działaniom podkarpackich policjantów, współpracy międzynarodowej oraz europejskiej współpracy policyjnej sieci ENFAST, 33-latek poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości nie uniknie odpowiedzialności za przestępstwo, którego się dopuścił.

33-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego aktualnie oczekuje na ekstradycję na terytorium Niemiec.

(KWP w Rzeszowie / kc)