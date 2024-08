Polscy funkcjonariusze zabezpieczają Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Paryżu Data publikacji 27.08.2024 Powrót Drukuj 40 polskich policjantów, w tym funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji oraz przewodnicy psów służbowych ze swoimi podopiecznymi, zostało oddelegowanych do pełnienia służby w ramach wspólnych patroli oraz sprawdzeń minersko-pirotechnicznych infrastruktury i obiektów podczas odbywających się w Paryżu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

27 sierpnia 2024 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń skierował do Francji IV i ostatnią turę sił wsparcia podczas odbywających się Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Tym razem było to 9 funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji z terenu kraju. Mundurowi wspólnie z parnterami francuskimi będą pełnili służbę na ulicach Paryża do 9 września br.

Przed wylotem do Francji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się cykl niezdbędnych szkoleń dla oddelegowanych policjantów. Po odprawie zostali pożegnani przez Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP – insp. Adama Szelińskiego, jako kierownika komórki koordynującej przedsięwzięcie z ramienia KGP oraz przez Zastępcę Komendanta CSP w Legionowie insp. Tomasza Rylskiego. Z kolei na warszawskim lotnisku Okęcie funkcjonariuszy pożegnała delegacja Ambasady Republiki Francji w Warszawie.

Podczas realizacji zadań służbowych policjanci będą wspierali francuskich kolegów w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przede wszystkim w newralgicznych, z uwagi na trwające igrzyska paraolimpijskie miejscach. Funkcjonariusze będą również udzielali wsparcia i służyli niezbędną pomocą polskim obywatelom, którzy przebywają w tym czasie w Paryżu jako turyści i kibice.

Polscy funkcjonariusze są jedną z liczniejszych 44 grup sił wsparcia delegowanych do Francji z całego świata.

Główny Sztab Policji KGP