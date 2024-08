Policjant, podczas urlopu, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę z dożywotnim zakazem Data publikacji 27.08.2024 Powrót Drukuj Policjant z komisariatu w Janowcu Wielkopolskim mł. asp. Tomasz Kasperkowiak, przebywając na urlopie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusz uniemożliwił 34-latkowi dalszą jazdę i wezwał na miejsce patrol. Alkomat wykazał, że nieodpowiedzialny kierowca miał w organizmie blisko 1,5 promila! Ponadto posiadał dożywotni sądowy zakaz kierowania.

Fakt, że policjantem jest się zawsze, nawet w czasie urlopu, udowodnił wczoraj (26.08.24) mł. asp. Tomasz Kasperkowiak - funkcjonariusz Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim w powiecie żnińskim.

Policjant, przebywając przed jedną z posesji w miejscowości Gącz, zauważył kierującego motorowerem, wobec którego miał podejrzenie, że może to być znany mu z podejmowanych interwencji mężczyzna posiadający sądowy zakaz kierowania. Kiedy ten wjechał na teren posesji, funkcjonariusz niezwłocznie do niego podbiegł. W rozmowie z kierowcą policjant wyczuł silny zapach alkoholu. Dlatego uniemożliwił mu dalszą jazdę, a o całej sytuacji powiadomił dyżurnego żnińskiej komendy.

Na miejsce przybył patrol, którzy przejął 34-letmiego mieszkańca gminy Janowiec Wlkp. Okazało się, że intuicja nie zawiodła interweniującego, bowiem, po sprawdzeniu w policyjnym systemie, potwierdziło się, że motorowerzysta posiada dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi wydany przez Sąd Rejonowy w Żninie. Na domiar złego alkomat wykazał, że miał w organizmie blisko 1,5 promila! O jego dalszym losie ponownie zdecyduje sąd.

Za kierowaniem pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, natomiast do 5 lat za niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu.