Wracając ze służby uniemożliwił jazdę nietrzeźwemu 41-latkowi Data publikacji 27.08.2024 Powrót Drukuj Policjant międzyrzeckiego komisariatu wracając ze służby uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. 41-latek kierujący Seatem przyjechał na jedną ze stacji paliw w gm. Międzyrzec Podlaski, by zakupić kolejną porcję alkoholu. Policjant ujął mężczyznę wzywając na miejsce umundurowanych kolegów. 41-latek miał w organizmie promil alkoholu a na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

W miniony weekend dyżurny międzyrzeckiego komisariatu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca Seata, który podróżuje ulicami miasta może być pijany. Policjanci natychmiast sprawdzili tą informację nie napotykając jednak wspomnianego samochodu. W tym samym czasie wracający ze służby policjant międzyrzeckiego komisariatu post. Arnold Jesień, na jednej ze stacji paliw w gm. Międzyrzec Podlaski, zwrócił uwagę właśnie na kierowcę Seata. Jego zachowanie wskazywało, że może być nietrzeźwy. Dodatkowo kierowca próbował zakupić alkohol, a gdy sprzedawca odmówił mu sprzedaży próbował odjechać. Policjant zareagował natychmiast. Uniemożliwił kierowcy dalszą jadę wzywając na miejsce patrol.

Gdy mundurowi dotarli na miejsce ustalili, że osobówką podróżował 41-latek, który miał w organizmie ponad promil alkoholu. Dodatkowo na koncie mężczyzny figurował dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a auto nie posiadało aktualnych badań technicznych.

Ustalamy wszystkie okoliczności zdarzenia. Przypominamy też, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi!

Apelujemy do osób widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Nie pozwólmy mu kontynuować jazdy. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy nawet anonimowo, pod numerem telefonu 112 może powiadomić najbliższą jednostkę Policji, o takim fakcie. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.