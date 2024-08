Policyjna eskorta serca do przeszczepu Data publikacji 27.08.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj rano, dyżurny krakowskiej komendy przyjął niecodzienną interwencję. Zgłoszenie dotyczyło prośby o pomoc w eskorcie specjalistycznej karetki z narządami do przeszczepu. Jak się okazało sygnały uprzywilejowania pojazdu medycznego uległy awarii, a liczyła się każda sekunda.

Policjantów z krakowskiej „drogówki” czekało niecodzienne zadanie. 27 sierpnia 2024 r. dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie dotyczące pilnej eskorty. Policyjnej pomocy potrzebował Zespół Transplantacyjny z Gdańska, który w jednym z krakowskich szpitali pobierał serce do przeszczepu.

Służby medyczne poinformowały, że w karetce podczas przejazdu do Krakowa awarii uległy sygnały uprzywilejowania i po pobraniu organu z krakowskiego szpitala proszą o pilotaż na lotnisko w Balicach. Pobrane do przeszczepu serce, dalszą drogę do Gdańska miało pokonać samolotem wojskowym.

Cała akcja odbyła się sprawnie i bezpiecznie.