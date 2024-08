Policjanci z Brodnicy zlikwidowali dziuplę samochodową Data publikacji 27.08.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Brodnicy, w toku prowadzonych czynności, trafili na dziuplę samochodową na jednej z posesji w powiecie mławskim, gdzie zatrzymali do wyjaśnienia 37-latka. Mężczyzna usłyszał już zarzuty włamania do 3 aut i ich kradzieży. Odpowie on również za posiadanie narkotyków. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Brodniccy policjanci, zajmujący się na co dzień kradzieżami mienia, na podstawie wcześniejszych ustaleń weszli na teren jednej z posesji w powiecie mławskim. Kryminalni podejrzewali, że może tam dochodzić do demontażu skradzionych aut. Nie pomylili się. Pod namierzonym adresem znaleźli i zabezpieczyli wiele części oraz podzespołów, pochodzących z różnego rodzaju marek pojazdów osobowych. Na terenie posesji zaparkowane też było audi, które, jak ustalili policjanci zostało skradzione kilka godzin wcześniej.

Przeprowadzona do tej pory identyfikacja części wskazuje na to, że zabezpieczone przez śledczych podzespoły i akcesoria pochodzą z co najmniej 3 utraconych w wyniku przestępstwa pojazdów. Do wyjaśnienia sprawy zatrzymany został przebywający tam 37-latek.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów włamania do pojazdów i ich kradzieży. Odpowie on również za posiadanie narkotyków, bo w trakcie przeszukania w garażu funkcjonariusze zabezpieczyli jeszcze blisko 80 gramów marihuany.

Na wniosek policjantów i prokuratora sąd aresztował tymczasowo podejrzanego na 3 miesiące. Mieszkańcowi powiatu mławskiego grozi do 10 lat pozbawienia wolności.