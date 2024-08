Bezpieczna Droga do Szkoły

Data publikacji 30.08.2024

Po ponad dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych. Dlatego od 2 do 30 września 2024 r. Policja będzie prowadziła działania informacyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.