Ukrywał się 10 lat. Zatrzymali go łowcy cieni. Data publikacji 28.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali 58-latka poszukiwanego dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania i sześcioma listami gończymi. Mężczyzna ma na swoim koncie liczne oszustwa, gdzie łączna wartość strat wyniosła blisko 900 tysięcy złotych.

Ustaleniem miejsca pobytu skazanego 58-latka zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Mężczyzna, by uniknąć kary ukrywał się przez 10 lat poza granicami kraju, głównie na terenie Belgii. Poszukiwany dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania i sześcioma listami gończymi za liczne oszustwa i usiłowanie oszustwa, których się dopuścił opiewały na kwotę blisko 900 tysięcy złotych.

58-latek w celu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy na potrzeby udokumentowania rzekomo dobrej kondycji finansowej prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego, podstępnie wprowadził w błąd pracownika urzędu skarbowego co do autentyczności dokumentów. Podawał fałszywe dane we wnioskach o zawarcie umów leasingowych m.in na maszyny rolnicze. Mieszkaniec gminy Knyszyn kredytów nie spłacał, a maszyn nie zwracał. Nie wywiązał się również z zobowiązania, jakim była umowa kupna 701 sztuk prosiąt z 14 dniowym terminem zapłaty. W tym czasie zdążył je sprzedać. W ten sam sposób usiłował oszukać innego dostawcę prosiąt, ale na szczęście właściciel się rozmyślił. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do jednostki penitencjarnej, gdzie spędzi 8 lat.