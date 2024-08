Policyjny „Karzeł” wraz ze swoim przewodnikiem odnalazł zaginioną 84 – latkę Data publikacji 28.08.2024 Powrót Drukuj Szczeciński przewodnik oraz jego czworonożny partner „Karzeł”, po raz kolejny pokazali, że świetny z nich duet. Psi węch doprowadził oraz odnalazł zaginioną seniorkę, która oddaliła się z domu.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie otrzymał informację o zaginięciu 84 latki, która wyszła z domu w godzinach porannych, a jej stan zdrowia wymaga stałej opieki i nadzoru. W związku z tym istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia seniorki.

Do działań poszukiwawczych wraz z innymi policjantami został skierowany przewodnik psa służbowego wraz z czworonożnym partnerem, którzy nie raz udowodnili swoją skuteczność w działaniach poszukiwawczych. Pies „Karzeł” po zapoznaniu się ze śladem zapachowym 84-latki natychmiast podjął trop. To był prawdziwy wyścig z czasem zwłaszcza, że termometry tego dnia wskazywały bardzo wysoką temperaturę powietrza, co mogło wpłynąć na stan zdrowia zaginionej kobiety.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu policyjnego duetu, seniorka została odnaleziona w centrum miasta cała i zdrowa, a następnie przekazana rodzinie.

Policyjny „Karzeł” po raz kolejny wzorowo wywiązał się ze swoich zadań.