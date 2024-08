Policjant Służby Kryminalnej 2024 - eliminacje wojewódzkie Data publikacji 28.08.2024 Powrót Drukuj Konkurs trwał od 10 do 29 maja 2024 roku. W zmaganiach o miano najlepszych kryminalnych, wzięły udział dwadzieścia dwie czteroosobowe drużyny z każdej jednostki szczebla powiatowego i miejskiego łódzkiego garnizonu. 28 sierpnia 2024 roku zwycięskim drużynom nagrody uroczyście wręczył insp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wraz ze swoim zastępcą insp. Andrzejem Patrzałkiem.

Poszczególne konkurencje rozegrano na terenie auli KWP w Łodzi, poligonu wojskowego w Sokołowie, strzelnicy w Ozorkowie. W skład każdej z drużyn wchodził policjant dochodzeniowo – śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki oraz policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą.

Zmotywowani do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, przystąpili najpierw do testu wiedzy. Kolejno czekał na nich sprawdzian wiedzy praktycznej, nie lada wyzwaniem był także sprawdzian wiedzy praktycznej. Wyjątkową spostrzegawczością, dbałością o szczegóły, profesjonalnym podejściem, wykazali się podczas zbierania śladów na miejscu symulowanego zdarzenia, rozwiązując kryminalną zagadkę. Wszystkich zawodników drużyn czekał sprawdzian umiejętności strzeleckich. Umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy realizował jeden z zawodników każdej z drużyn.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w pięciu kategoriach:

Najlepsza drużyna kryminalna województwa łódzkiego roku 2024,

Najlepszy policjant dochodzeniowo – śledczy województwa łódzkiego roku 2024

Najlepszy policjant operacyjno – rozpoznawczy województwa łódzkiego roku 2024

Najlepszy technik kryminalistyki województwa łódzkiego roku 2024

Najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą województwa łódzkiego roku 2024

Po zakończenie wszystkich konkurencji komisja konkursowa podsumowała punktację i wyłoniła zwycięzców, którzy przystąpią do konkursu na szczeblu ogólnopolskim reprezentując tym samym służby kryminalne garnizonu łódzkiego 8-10 października 2024 roku na terenie Szkoły Policji w Pile. W kategorii drużynowej I miejsce zajęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy i to oni przystąpią do finałowych zmagań o miano najlepszych kryminalnych.

II miejsce zajęła drużyna z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, na III miejscu uplasowali się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego – wschodniego.

Wszystkim gratulujemy współdziałania, wiedzy i umiejętności praktycznych decydujących o skuteczności policyjnych czynności a zwycięzcom życzymy powodzenia w rywalizacji finałowej.

Dagmara Mościńska

Ładowanie odtwarzacza...