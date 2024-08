Czterech poszukiwanych zatrzymanych jednego dnia przez policjantów z powiatu świeckiego Data publikacji 28.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z powiatu świeckiego w ciągu jednego dnia zatrzymali 4 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Zatrzymania miały miejsce na terenie 3 gmin. To dowód na skuteczność mundurowych w poszukiwaniach, ale też na to, że nie ma takiej kryjówki, która komukolwiek pozwoli uniknąć konsekwencji łamania prawa. Jeden z zatrzymanych do więzienia trafił na 10 miesięcy.

Do świeckiej Policji, każdego dnia wpływają nakazy doprowadzenia i listy gończe, na podstawie których policjanci prowadzą poszukiwania. Policyjne działania skupione są na ustaleniu miejsca pobytu i zatrzymaniu poszukiwanych. Stróże prawa muszą działać bardzo wnikliwie, a zarazem szybko reagować na wszelkie informacje. Często liczą się dosłownie minuty. Na co dzień tropieniem i ustalaniem miejsc pobytu osób ściganych przez wymiar sprawiedliwości, a także poszukiwaniem osób zaginionych, zajmują się policjanci z „patrolówki’ i wydziału kryminalnego, wyspecjalizowani w prowadzeniu poszukiwań. Nie znaczy to jednak, że tylko oni zatrzymują poszukiwanych. Ci, często „wpadają” w trakcie kontroli drogowej czy też zwykłej interwencji lub legitymowania. Sprawcy celowo ukrywają się przed policją, chcąc uniknąć kary za popełnione przestępstwa. Poszukiwani listami gończymi i nakazami doprowadzeń do aresztu, często zmieniają miejsca zamieszkania oraz pracę. Ukrywają się u swoich znajomych lub rodziny.

We wtorek, 27 sierpnia 2024 r. mundurowi ze Świecia ustalili miejsce pobytu, zatrzymali i doprowadzili do aresztów i zakładów karnych czterech poszukiwanych, którzy pomimo sądowych wyroków, próbowali uniknąć kary, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeden z nich poszukiwany był do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyźni w wieku od 36 do 66 lat poszukiwani byli za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, kradzież oraz uchylnie się od obowiązku alimentacyjnego.