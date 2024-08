Podziękowali za odnalezienie seniora Data publikacji 28.08.2024 Powrót Drukuj „Pragnę w imieniu własnym i mojej rodziny serdecznie podziękować i pogratulować. (…) Na moje wezwanie o pomoc natychmiast przyjechał patrol, a potem kolejni funkcjonariusze. Panie Policjantki i Panowie Policjanci byli tak mili, sympatyczni i uprzejmi, że nigdy tego nie zapomnę. Wykazali wielkie zrozumienie i empatię” - to fragment podziękowań dla policjantów, którzy brali udział w poszukiwaniach zaginionego 76-latka.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 17 sierpnia 2024 roku. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 76-letniego mężczyzny, który wyszedł z domu do lasu i nie wrócił.

Podjęto natychmiast działania mające na celu odnalezienie osoby. Ogłoszono alarm dla policjantów Wydziału Kryminalnego oraz Posterunku Policji w Stromcu. Ponadto do poszukiwań włączono funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Do akcji poszukiwawczej zadysponowano 2 quady, psa służbowego oraz użyto drona. Wszystkie te działania doprowadziły do odnalezienia mężczyzny.

W takich sytuacjach policjanci zawsze walczą z czasem. Jest on bardzo istotny przy zaginięciach osób. Każda godzina działa na niekorzyść, dlatego policjanci na takie zgłoszenia reagują natychmiastowo i z pełnym zaangażowaniem.