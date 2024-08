Święto Lotnictwa Polskiego w Policji Data publikacji 28.08.2024 Powrót Drukuj Choć Święto Lotnictwa Polskiego kojarzy się większości głównie z lotnictwem wojskowym czy cywilnym, to warto przypomnieć, że również polska Policja ma na swoim stanie maszyny, które sprawiają, że nasza flota jest obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych flot policyjnych w Europie. Dzieje się tak za sprawą m.in. dużych, wielozadaniowych Black Hawków oraz śmigłowców typu Bell-407GXi.

Od kilku lat policyjne lotnictwo w Polsce przechodzi modernizację. Do służby w miejsce wyeksploatowanych maszyn weszły dwa typy śmigłowców - Bell-407GXi oraz S-70i Black Hawk. Maszyny te na co dzień świetnie sprawdzają się podczas zabezpieczania różnego rodzaju imprez masowych. Policyjni lotnicy mają swój udział także w zatrzymywaniu np. piratów drogowych. Do tego celu wykorzystywane są przede wszystkim policyjne Belle wyposażone w kamerę, która ma możliwość bezpośredniej transmisji obrazów na wybrane mobilne stanowisko lub do dyżurnego danej jednostki Policji w czasie rzeczywistym. Ale to nie jedyne zadania, w których wykorzystywane są policyjne śmigłowce. Policyjni lotnicy bardzo często współpracują np. z kontrterrorystami chociażby z CPKP „BOA”, którzy drogą powietrzną transportowani są do pełnienia zadań służbowych w terenie. Tym samym z Zarządem Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP często współpracują też policjanci rozpracowujący grupy przestępcze zajmujące się np. handlem narkotykami czy też kradzieżami pojazdów. Policyjne śmigłowce biorą też udział w poszukiwaniu osób, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości oraz osób, które zaginęły np. w trudno dostępnym terenie. Wszystkie te operacje lotnicze realizowane są zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG.

Warto zaznaczyć, że oprócz zadań stricte policyjnych, nasze śmigłowce wraz z załogą świetnie sprawdzają się także w działaniach prowadzonych na rzecz podmiotów pozapolicyjnych. Aż 30% realizacji wykonywanych przez policyjnych lotników stanowiły takie działania jak wsparcie: Straży Granicznej w zabezpieczeniu granicy wschodniej, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego np. przy akcjach ratowniczych w górach czy też wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w akcjach gaśniczych. Prowadzone one były zarówno w kraju (w parkach narodowych) jak i za granicą (w Turcji i Czechach) przy wykorzystaniu specjalnych zbiorników na wodę Bambi Bucket.

Policyjni lotnicy od 2021 roku pomagają w realizacji transportów organów do przeszczepu, które wykonywane są na prośbę koordynatorów ds. transplantacji. Na pokładzie policyjnych śmigłowców transportowane były nie tylko takie organy jak serce, wątroba, nerki czy płuca, ale także np. pacjent, który wymagał pilnej interwencji specjalistycznego zespołu kardiologicznego. Jedyną szansą na uratowanie mu życia było przewiezienie go z jednego z mazowieckich szpitali do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie mógł przejść operację transplantacji serca. Również ten wyścig po życie medykom oraz policyjnym lotnikom udało się wygrać. W sumie przez prawie trzy lata policyjni lotnicy brali udział w 49 tego rodzaju lotach.

Ich zaangażowanie i z pasją wykonywane zadania znalazły uznanie w środowisku lotniczym. Od 2021 roku nasi lotnicy mogą poszczycić się wyjątkową statuetką „Cumulus Specjalny”. Wyróżnienie to decyzją Kapituły Zarząd Lotnictwa Policji otrzymał m.in. za nieustanną służbę, pilnowanie porządku publicznego i dbanie o bezpieczeństwo nas wszystkich, a także realizację lotów pod hasłem „Akcja Serce”. Laureatami prestiżowej nagrody „Błękitne Skrzydła” uhonorowani zostali z kolei dwaj piloci na co dzień pełniący służbę na warszawskim lotnisku na Bemowie, gdzie stacjonują policyjne śmigłowce.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak wygląda służba w Zarządzie Lotnictwa Policji oraz w jakich akcjach biorą udział nasi lotnicy, koniecznie zajrzyj na oficjalne profile polskiej Policji – YouTube, Facebook czy Instagram – znajdziesz tam wiele filmów i relacji zdjęciowych z działań prowadzonych przy wykorzystaniu policyjnych śmigłowców oraz z ćwiczeń, w których biorą udział.