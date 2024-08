Na drogi Dolnego Śląska wyjechało 36 radiowozów z napędem hybrydowym Data publikacji 28.08.2024 Powrót Drukuj Samochody w nowym oznakowaniu zobaczymy niemal na wszystkich ulicach miast i powiatów. Zakup tych nowoczesnych i ekologicznych policyjnych aut służbowych możliwy był dzięki połączeniu środków finansowych, m.in. z samorządów lokalnych i innych podmiotów zewnętrznych oraz Policji. Oznakowane Toyoty Corolle są ekologiczne i specjalnie dostosowane do pełnienia służby patrolowej. Trafią do funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych, aby jeszcze skuteczniej realizować wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Przystosowane do służby w nowych policyjnych barwach, samochody osobowe marki Toyota Corolla w wersji kombi wyposażone zostały w silniki benzynowe o pojemności blisko 1,8 litra z napędem hybrydowym i mocy blisko 100 KM. Będą na co dzień wykorzystywane przez funkcjonariuszy prewencji lub ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych.

Pojazdy wyposażone są w szereg systemów bezpieczeństwa jazdy, posiadają również wzmocnioną instalację elektryczną i oświetlenie oraz sygnalizacje uprzywilejowania, którą oparto na technologii LED.

Powiększenie floty odbyło się w ramach projektu pn.: „Zakup samochodów niskoemisyjnych dla Garnizonu Dolnośląskiego” i nastąpiło był dzięki połączeniu środków finansowych z samorządów lokalnych oraz podmiotów zewnętrznych i Komendy Głównej Policji. Koszt jednego auta to 147 tys. złotych, a wartość całego projektu opiewa na sumę ponad 7,2 miliona złotych.

Podczas zbiórki związanej z przekazaniem aut głos zabrali m.in. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że to ważna chwila dla całego regionu. Dzięki tej inwestycji nie tylko zwiększamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców i turystów, ale także dbamy o środowisko, wpisując się w ogólnokrajowy trend zrównoważonego rozwoju. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jarosław Rabczenko podziękował policjantom za dobrą i ciężką codzienną służbę oraz wszystkim za współpracę na rzecz bezpieczeństwa i wsparcie w zakupie nowych pojazdów. Paweł Łapacz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, powiedział: w dobie globalnych wyzwań ekologicznych, takich jak zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska, inicjatywa dolnośląskiej Policji przy wsparciu finansowym WFOSiGW we Wrocławiu staje się dowodem na zaangażowanie w realizacje polityki proekologicznej.

Szef wszystkich policjantów na Dolnym Śląsku nadinsp. Paweł Półtorzycki zwrócił uwagę na znaczenie nowoczesnego sprzętu i odpowiedniego wyszkolenia funkcjonariuszy, które razem przekłada się na wyższą efektywność służby. Pan Generał podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, bo mobilność to niezwykle ważny element w działaniach policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

Dziś aż 36 nowymi radiowozami policjanci pojechali niemal do wszystkich powiatów, bo m.in. do: Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Głogowa, Kamiennej Góry, Lubania, Lubina, Lwówka Śląskiego, Milicza, Oleśnicy, Oławy, Polkowic, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowa oraz Zgorzelca. Kolejne 12 pojazdów zostanie dostarczonych i rozdysponowanych do jednostek Policji do końca 2024 roku.