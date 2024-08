Ugodził nożem i uciekł. Szybko trafił w ręce lubińskich policjantów a następnie do aresztu Data publikacji 29.08.2024 Powrót Drukuj Na 3 miesiące do aresztu trafił 28-letni mężczyzna, który kilka dni temu został zatrzymany przez lubińskich policjantów, po tym jak ugodził nożem 36-latka. Śledczy badają również jego udział w rozprowadzaniu narkotyków. Na podstawie zebranego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego, sąd zdecydował o zastosowaniu najcięższego środka zapobiegawczego. Mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 sierpnia 2024 r., przy ulicy Tysiąclecia w Lubinie. Jak ustalili policjanci, do siedzącego na ławce pokrzywdzonego 36-latka, podszedł podejrzany. Między mężczyznami doszło do kłótni. Wtedy 28-latek wyjął scyzoryk i wbił go pokrzywdzonemu mężczyźnie w brzuch, po czym uciekł. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

28-latek nie nacieszył się długo wolnością. Zaraz po zdarzeniu został zatrzymany przez lubińskich funkcjonariuszy i trafił do policyjnej celi. Po zebraniu materiału dowodowego, podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą od 3 do nawet 20 lat więzienia. Śledczy badają również udział mężczyzny w rozprowadzaniu narkotyków. 28-latek w przeszłości miał już do czynienia z przestępstwami narkotykowymi, między innymi z posiadaniem środków odurzających.

Sąd Rejonowy w Lubinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu lubinianina na 3 miesiące.