Sprzedawał nielegalne oprogramowania diagnostyczne

Data publikacji 29.08.2024

Wczoraj legniccy funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wprowadzenie do obrotu towaru z podrobionymi znakami towarowymi. 20-latek sprzedawał nieoryginalne testery pojazdów wraz z nielegalnymi kopiami oprogramowania diagnostycznego. Za przestępstwo, o które jest podejrzany, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.